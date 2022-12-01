Fransa Nantes Çiçek Komitesi, EXPO 2023'ün yapılacağı Kahramanmaraş'ı ziyaret etti

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta düzenlenecek EXPO 2023'te Fransa'yı temsil edecek Nantes Çiçek Komitesinin yetkilileri kente geldi.

Kahramanmaraş'ta "Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık" ana temasıyla 23 Nisan 2023'te açılışı gerçekleştirilecek Uluslararası EXPO 2023'e katılacak heyet, hem sergi alanını hem de kenti gezdi.

Nantes Çiçek Birliği Başkanı Fredeeic Fourier, gazetecilere yaptığı açıklamada, EXPO 2023'te Fransa'yı en güçlü şekilde temsil edeceklerini belirterek, kent halkını 2024 yılında düzenleyecekleri Nantes Uluslararası Çiçek Sergisi'ne davet etti.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek de Türkiye ile Fransa'nın asırlardır köklü bir ilişkiye sahip olduğunu söyledi.

Fransa'da yaklaşık 800 bin Türk'ün yaşadığını dile getiren Mahçiçek, "Fransa'nın EXPO 2023'te yer alması noktasında şehrimizi ziyaret ettiler, projemizle ilgili teknik ve detaylı bilgileri alacaklar. Bir anlamda Kahramanmaraş'ta Fransa'yı temsil edecekler. Kendilerini Kahramanmaraş'taki EXPO 2023'te görmekten mutluluk duyacağımızı ifade ediyorum." dedi.

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