Göksun'da asfalt ve parke taşı çalışmaları sürüyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin Göksun ilçesinde asfalt ve parke taşı çalışmaları devam ediyor.
Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca yapılan çalışmalar kapsamında ilçedeki bozulan ve deforme olan yollardaki asfalt ve kilit parke taşı döşeniyor.
Ericek Mahallesi'ndeki bağlantı yolunda devam eden çalışmaların tamamlanmasıyla yolda trafik işareti ve çizgi çalışmaları yapılacak.
Göksun Sırmalı grup yolunda da mahallelerin ulaşımını sağlayan stabilize yolda da 5 bin metrekare kilit parke ve bordür uygulaması gerçekleştirildi.