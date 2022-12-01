Kahramanmaraş'ta DEAŞ operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 yabancı uyruklu tutuklandı.
Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Ekipler, 2016-2019 arasında Suriye'de örgütün silahlı eylemlerine katılan 3 kişinin Kahramanmaraş'ta olduğunu tespit etti.
Kent merkezinde 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yabancı uyruklu M.K, N.K. ve A.A'yı gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.