Kahramanmaraş'ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Hacivat-Karagöz oyunu sahnelendi.

Afşin Belediyesi Sebahattin Atalay Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, ilçe genelindeki özel ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim gören çocuklar, Hacivat-Karagöz ve palyaço gösterileriyle eğlenceli vakit geçirdi.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, çocukların akademik seviyelerini desteklemenin yanında bu tür sosyal faaliyetleri önemsediklerini belirtti.

Etkinliğe, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Özgür Gümüşay, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Afşin Sağlık Yüksekokulu ve Afşin Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürü Doç. Tamer Rızaoğlu, AK Parti İlçe Başkanı İsmail Safi, MHP İlçe Başkanı Süleyman Aycan, sivil toplum kuruşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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