Kahramanmaraş'ta "Ölü Ozanlar Derneği" adlı oyun sahnelendi

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta, Sezai Karakoç Kültür Sanat Sezonu kapsamında sahne alan "Ölü Ozanlar Derneği" adlı yetişkin oyunu tiyatro severlere keyifli anlar yaşattı.



Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde sahne alan oyuna vatandaşlar ilgi gösterdi. Yönetmenliğini Hakan Altıner'in yaptığı 2 perdelik oyunda usta oyuncular Tayfun Yılmaz, Sadi Özen ve gençlerden oluşan oyuncu grubu sahne aldı.



"Ölü Ozanlar Derneği" adlı oyunda, Hakan Altıner, edebiyat öğretmeni John Keatıng karakterini canlandırdı.



Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Şube Müdürü Selahaddin Uğur, oyunun ardından yönetmen Altıner ve oyunculara çiçek takdim etti.



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