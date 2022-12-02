Elbistan Belediye Başkanı Gürbüz, barınakta incelemelerde bulundu

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, belediyeye ait hayvan barınağında incelemelerde bulundu.



Kent genelinde belediye personellerinin sokak hayvanlarına yönelik yaptığı çalışma ve hayvan barınağındaki çalışmaları inceleyen Gürbüz, yetkililerden bilgi aldı.



Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Gürbüz, barınaktaki iyileştirme ve yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından sokak hayvanlarına hizmet sunmaya başlayacaklarını belirtti.

​​​​​​​Belediye olarak barınakta iyileştirme ve yenileme çalışmalarını hızlandırdıklarını kaydeden Gürbüz, şunları kaydetti:

"Yakın zamanda sokak hayvanlarına can dostlarımıza daha iyi ve nitelikli bir hizmet sunacağız. Biz onların sokakta sahipsiz kalmalarını istemiyoruz. Bu amaçla ben şehirdeki tüm gönül dostlarımıza da bir çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen sahip çıkalım el birliğiyle elimizdeki tüm imkanları da seferber ederek onların yemek bulma zorluklarını aşalım diyorum. Öncelikle biz sokak hayvanlarımızı toparlayacağız. Sağlık kontrollerini yapacağız. Veterinerlik hizmetlerini vereceğiz, kısırlaştırma çalışmalarını yapacağız. Arkasından onların yaşayabilecekleri daha sağlıklı alanlara intikal etmelerini sağlayacağız. Bir taraftan sokak hayvanlarını korurken, diğer taraftan da onların vatandaşlarımıza, özellikle yavrularımıza saldırmalarının da önüne geçmek istiyoruz. Özellikle kuduz vakaları bizleri yerel idareleri tedirgin ediyor. Elbistan'da hamdolsun bugüne kadar herhangi bir vakayla karşılaşmadık. Ama olması da muhtemel bir sorun. Dolayısıyla bu sorunların aşılabilmesiyle ilgili biz Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı doğrultusunda inşallah sokak hayvanlarını derleyip, toparlayıp barınaktaki hizmetleri de iyileştirip onlara daha nitelikli ve güzel bir hizmet sunmuş olacağız."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.