Kahramanmaraş'ta bir kişi otomobilinde ölü bulundu

SGK'dan rahatlatan ödenek! SSK 4A, 4B, 4C ve BAĞ-KUR'lu tüm çalışanların hesabına yatacak

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde bir kişi otomobilinde ölü bulundu.

Yeşilyurt Mahallesi Lavanta Vadisi'nde, otomobil içerisinde bir kişinin hareketsiz olduğunu görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, araçtaki Zaittin Kocaoğlu'nun (49) öldüğünü belirledi.

Kocaoğlu'nun cesedi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Morgu'na götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.