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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KMTSO Başkanlığına seçilen Buluntu, mazbatasını aldı

AA

KMTSO Başkanlığına seçilen Buluntu, mazbatasını aldı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Mustafa Buluntu, mazbatasını aldı.

Buluntu, beraberindeki meclis üyeleriyle birlikte Dulkadiroğlu İlçe Seçim Kurulu Müdürlüğüne gelerek kurum müdürü Fatma Sevil Tezcan'dan mazbatasını aldı.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Buluntu, yapılan seçimlerde emeği geçen ve kendilerine destek verenlere teşekkür etti.

Kahramanmaraş'a güzel hizmetler yapacaklarını belirten Buluntu, şunları kaydetti:

"Yönetim kurulu başkanı olarak mazbatamızı aldık. Tabi yönetim kurulu olarak aldığımız mazbata, hem meclis üyelerimiz adına, hem tüm yönetim kurulu üyelerimiz adına hem odaya kayıtlı tüm üyelerimiz adına ben bu mazbatayı almış oluyorum. Bize bu işte destek veren odamıza kayıtlı olsun, olmasın birçok gönüllü kuruluşlarımız vardı. Hepsinin emeğine sağlık. Bize düşen bundan sonra Kahramanmaraş adına meclis üyelerimizle, yönetimimizle ve tüm üyelerimizle beraber güzel hizmetler yapmak bunun sorumluluğunu ve ağırlığını üzerimizde taşıyoruz."

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