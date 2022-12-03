Kahramanmaraş'ta tırla çarpışan minibüsteki 5 kişi yaralandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde tır ile minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Kemalettin Ö. idaresindeki 27 K 8050 plakalı yolcu minibüsü, Kahramanmaraş-Adana kara yolu Akçalı Mahallesi yakınlarında E.A'nın kullandığı 46 ACJ 241 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada, minibüs sürücüsü ile araçtaki 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.
112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.