Kahramanmaraş'ta lastiği patlayan otomobil şarampole devrildi, 3 kişi yaralandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, lastiği patlayan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
İsmail K. yönetimindeki 80 EA 030 plakalı otomobil, Kahramanmaraş-Adana kara yolunun Çakallı Mahallesi mevkisinde lastiğinin patlaması sonucu şarampole devrildi.
Sürücü İsmail K. ile otomobildeki Feride K. ve Mukaddes Ş. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, itfaiye, sağlık ve kara yolları ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.