Büyükşehir Belediyesinin Türk halk müziği korosu sahne aldı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Türk halk müziği korosu ikinci konserini verdi.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan ve ilk kez Ekim ayında dinleyici karşısına çıkan Türk halk müziği korosu, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde ikinci kez sahne alarak müzik severlerin karşısına çıktı.

Anadolu ve Türk halk müziğinin nadide parçalarını seslendiren 38 kişilik koro müzik severlerin beğenisini kazandı.



​​​​​​​Sütçü İmam Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim görevlisi Dr. Alper Şakalar şefliğinde gerçekleşen konsere Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım da katıldı.







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