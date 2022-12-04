Kahramanmaraş'ta "Engelliler Günü" etkinliği düzenlendi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engellilerin oluşturduğu "Mucize Hayatlar Notalar" grubu sahne aldı.
Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, grup, seslendirdiği birçok türküyle izleyenlere müzik ziyafeti sundu.
Programa, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Tolga Yağan, İl Gençlik ve Spor Müdürü Cemil Boz, Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetler Müdürü Tuba Gökçen ile Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ayşe Taşkıran, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur ve ilgililer katıldı.