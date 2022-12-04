Kahramanmaraş'ta "Engelliler Günü" etkinliği düzenlendi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engellilerin oluşturduğu "Mucize Hayatlar Notalar" grubu sahne aldı.

Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, grup, seslendirdiği birçok türküyle izleyenlere müzik ziyafeti sundu.

Programa, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Tolga Yağan, İl Gençlik ve Spor Müdürü Cemil Boz, Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetler Müdürü Tuba Gökçen ile Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ayşe Taşkıran, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur ve ilgililer katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.