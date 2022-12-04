Kahramanmaraş'ta köprü inşaatı tamamlandı

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KAHRAMANMRAŞ (AA) - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Aksu Çayı'nın ayırdığı Dulkadiroğlu ve Türkoğlu ilçelerini birbirine bağlayan köprünün yapımını tamamladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, yazılı açıklamasında, yol, köprü ve menfez çalışmalarıyla yerleşim yerlerinin ulaşım altyapısını güçlendirmeyi sürdürdüklerini belirtti.

Güngör, bu kapsamda Türkoğlu ilçesi kırsal Kuyumcular Mahallesi sınırları içerisinde yaklaşık 10 milyon lira harcanarak araç ve yaya trafiğine hazır hale getirilen köprünün vatandaşların hizmetine sunulduğunu ifade etti.

Kahramanmaraş'ı daha ulaşılabilir bir kent haline getirebilmek için yatırımlara hız kesmeden devam ettiklerini belirten Güngör, şunları kaydetti:

"Yerleşim yerlerimizin ulaşım ağını güçlendirmek ve standardını artırmak için yatırımlarımızı hayata geçirmeye devam ediyoruz. Türkoğlu ilçemizde Kuyumcular Mahallesi'nde hayata geçirdiğimiz 100 metrelik köprümüzü de tamamladık. Burası toplamda 10 milyon TL'lik bir yatırım. Bölgedeki birçok mahallenin ulaşımda istifade edeceği köprü ilçemize ve hemşerilerimize hayırlı olsun."

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