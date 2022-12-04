Kahramanmaraş'ta halk otobüsü şoförü ile otomobil sürücüsünün tartışması kameraya yansıdı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta halk otobüsü şoförü ile otomobil sürücüsü arasındaki yol verme tartışması, otobüsteki güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Şazibey Mahallesi Azerbaycan Bulvarı'nda plakası belirlenemeyen bir aracın sürücüsü, yol vermediği iddiasıyla Büyükşehir Belediyesine ait 46 H 0305 plakalı özel halk otobüsünü durdurdu.

İki sürücü arasında yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine otomobilin sürücüsü otobüs şoföründen aşağı inmesini istedi.

Kapıları kapatarak 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım isteyen otobüs sürücüsü, aracındaki yolcuların korktuğunu ve camının kırıldığını belirterek, bölgeden aracıyla uzaklaşan sürücüden şikayetçi oldu.

Yaşananlar ise halk otobüsünün kamerasınca görüntülendi.

Görüntülere, sürücülerin birbirlerine karşılıklı korna çaldığı, sözlü tartışma yaşandığı, yolculardan bazılarının araçtan inmek istemesi ve halk otobüsü sürücüsünün 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istemesi yansıdı.

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