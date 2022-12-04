Kahramanmaraş İstiklalspor yoluna yenilgisiz devam ediyor

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Grup'ta Kahramanmaraş İstiklalspor 10. haftada deplasmanda karşılaştığı Siverek Belediyespor'u 2-0 yendi.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Firkan Tüysüz Stadyumu'ndaki karşılaşmayı Burak Doğru, Mertcan Demir ve Mahmut Ekici üçlüsü yönetti.

Kahramanmaraş İstiklalspor'un gollerini 44. dakikada Hakan Doğan ile 52. dakikada Tugay Tiryaki kaydetti.

Ligde oynadığı 10 maçı kazanarak 30 puanla zirvedeki yerini koruyan Akdeniz temsilcisi, 11 Aralık'ta sahasında Arapgirspor'u ağırlayacak.





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