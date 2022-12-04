Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, H.C, D.K, B.K. ve Ö.Y'nin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, şüphelileri suçüstü yakaladı.

Yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu, hassas terazi, bir ruhsatsız tabanca ile bir miktar para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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