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Kahramanmaraş'ta 163 öğrenci Deneyap Türkiye Teknoloji Atölyelerinde eğitim görüyor

AA

Kahramanmaraş'ta 163 öğrenci Deneyap Türkiye Teknoloji Atölyelerinde eğitim görüyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Elbistan'da Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı işbirliğiyle yürütülen Deneyap Türkiye Teknoloji Atölyelerinde 163 öğrenciye eğitim veriliyor.

Elbistan Gençlik Merkezinde kurulan Deneyap Atölyelerinde e-sınav ve uygulama sınavlarında başarılı olan öğrenciler, robotik ve kodlama, tasarım ve üretim, nanoteknoloji, malzeme bilimi, mobil uygulama, enerji teknolojileri ve havacılık ile uzay teknolojileri gibi alanlarda atölye çalışmalarına katılıyor.

Geleceğin mühendis ve bilim adamı adaylarının eğitim gördüğü atölyede 163 öğrenci eğitim alırken, 50 öğrenci ise hafta sonu yapılan eğitimlere katılmak için Malatya ve Adıyaman'dan atölyeye geliyor.

Elbistan Gençlik Merkezi Müdürü Mevlüt Türkan, öğrencilerin 36 ay boyunca 11 ana başlıkta 9 uzmandan alacağı eğitimler kapsamında ufuklarının açılması hedeflendiğini belirterek, eğitimlere katılan öğrencilerin iki aşamadan geçtiğini söyledi.

Öğrencilerin heyecanla eğitimlere katıldığını belirten Türkan, şöyle konuştu:

"Gençlerimiz kayıt yaptırmaları için iki uygulamalı iki sınavdan geçmek zorundadırlar. Başarılı olan öğrencilerimiz uygulamalı sınava girmiştir. Sınavda başarılı olan 63 lise, 100 ortaokul grubu olmak üzere toplam 163 öğrencimiz eğitim almaya hak kazanmıştır. Bu eğitimler sonucunda öğrencilerimizin temel teknoloji becerilerinin kazanılması, özel ilgi alanlarının derinleştirilmesi, robotik üretim alanındaki bilgilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Burada geleceğin mühendis ve bilim adamlarının yetiştirilmesi hedeflenmektedir."

- Öğrenciler eğitimlerden memnun

Öğrencilerden Mustafa Balkan ise sınavla eğitimlere katılmaya hak kazanmanın gurur verici olduğunu belirtti.

Balkan, "Bu imkanlar sayesinde bilim adamları, mimarlar, mühendisler ve Türkiye'mizin gelecekleri yetişiyor. Bu imkanlar ülkemizin her geçen gün teknoloji yarışında bir adım değil on adım öne çıkmasını sağlayacaktır. İnşallah ülkemiz tüm dünyada en iyi teknoloji lideri olacaktır. Ben ileride bilim adamı olmak istiyorum." dedi.

Öğrencilerden Kerem Kaan Uçar da eğitimlerin kendisi için önemli olduğunu belirterek, atölyeleri gördüğünde çok heyecanlandığını belirtti.

Eğitimlerin verimli geçtiğini kaydeden Uçar, "Kahramanmaraş'tan, iki saatlik bir yoldan geliyorum. Hedeflerim için Deneyap atölyeleri çok önemli. Burada öğretmenlerimiz bizim için çok çabalıyor. Burada kodlama, 3D modeller yapıyoruz. Birçok alet var, bunlardan çok yararlanıyorum ve ileride mühendis olmak istiyorum." diye konuştu.



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