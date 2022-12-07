Kahramanmaraş'ta yetim çocuklar, babalarının hatıralarını yaşatmak için fidan dikti

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Elbistan ilçesinde yetim çocuklar, babalarının hatıralarını yaşatmak için hatıra ormanı oluşturdu.

Elbistan Yetim Koordinasyon Merkezi'nde eğitim gören yetim çocuklar, belediye tarafından Lavanta Vadisi'nde tahsis edilen alanda fidan dikimi gerçekleştirdi.

Koordinasyon Merkezi Müdürü Fazilet Sevinç, fidan dikim etkinliğinde yaptığı konuşmada, çocukların baba özlemini bir nebzede olsa diktikleri fidanlarla giderebilmelerini istediklerini belirtti.



Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz'e desteklerinden dolayı teşekkür eden Sevinç, etkinlik kapsamında merkezde eğitim gören çok sayıda çocuğun babalarının ismini yaşatmak adına fidanlarını toprakla buluşturduklarını dile getirdi.

Sevinç, amaçlarının çocukların içlerindeki ağaç sevgisine katkıda bulunmak olduğuna işaret ederek, "İçlerindeki o sevgi akışını bir fidana nakşetsinler. O fidanlar nefes alıp verdikçe inşallah çocuklarımızdaki bu sevgi bağı, baba özlemini gideren ormanlar oluşsun istedik." diye konuştu.

Elbistan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Talip Doğan da, belediye olarak yetim çocuklar için çok anlamlı olan bu çalışmada yer almaktan mutluluk duyduklarını söyledi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.