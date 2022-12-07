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Kahramanmaraş'ta "Katılım Finans Alanında Kariyer Fırsatları" paneli

AA

Kahramanmaraş'ta "Katılım Finans Alanında Kariyer Fırsatları" paneli

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, "45 yıl önce 'Benim bir fikrim, projem var, yatırım, üretim yapacağım kaynağım yok. Harama da bulaşmak istemiyorum' diyorsanız hiçbir alternatifiniz yoktu." dedi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Katılım Finans Alanında Kariyer Fırsatları" panelinde Aşan, katılım finans alanının yeterince geniş kitleler tarafından bilinmediğini dile getirdi.

Aşan, göreve geldiği günden bu yana "Ne yapılabilir?" düşüncesiyle hareket ettiklerini belirterek, özellikle yeni mezun gençlerin kariyer alternatifleri içerisinde bu alana katılımlarının sağlanması için çok çaba harcadıklarını söyledi.

Çalışmalardan en önemlisinin Katılım Genç Gelişim Programı olduğunu vurgulayan Aşan, programla, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri başta olmak üzere hukuk ve diğer alanlardaki öğrencileri hedeflediklerini ifade etti.

Aşan, söz konusu programın iki aşamadan oluştuğunu, ilkinin bin kişi kapasiteli ikinci kısmının ise bunlar içerisindeki başarılı 100 öğrenci ile gerçekleştirildiğine işaret etti.

"Bu alanı da en azından kariyer alternatiflerinizin içerisine koyun. Programın ilk amacı bu. İkincisi ise 'ben burada çalışmaya devam etmek istiyorum' diyen arkadaşları daha profesyonel eğittiğimiz kısım." diyen Aşan, şunları kaydetti:

"Bundan 45 yıl önce 'benim bir fikrim var, bir projem var, yatırım yapacağım, üretim yapacağım, kaynağım yok, harama da bulaşmak istemiyorum' diyorsanız hiçbir alternatifiniz yoktu. Ama Anadolu insanı bu zorluğa rağmen harama hiç bulaşmadan yine de ayakta kalmayı becerdi. Bu çok büyük bir başarıdır. Daha büyümek istiyorsanız, çok daha iyisini yapabileceğinizi düşünüyorsanız, mecburen dış kaynağa ihtiyacınız var. İşte orada eğer hassasiyetiniz varsa bugünkü haline gelmiş Katılım Finans Sistemi olmadığı için hiçbir şansınız yok. Bu sistem, bu anlamda çok önemli bir yol çizmiş oldu. O yüzden de çok önemsiyoruz. Bunu ne kadar geliştirebilirsek, bu tür hassasiyetleri olan insanların kaynağa ulaşmasını o kadar kolaylaştıracağız. O kaynakların da üretime dönmesini inşallah sağlayacağız."

Sistemin başarıya ulaşması için ciddi anlamda insan kaynağına ihtiyaç olduğunu aktaran Aşan, bu alana iyi eğitilmiş, becerikli, yetkinlikleri yüksek insan kaynağı gerektiğini vurguladı.

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir de İslam iktisadı çalışmalarının 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren yoğunluk kazandığını anlatarak, şunları söyledi:

"İstanbul Finans Merkezi'nde İslami finansın da merkezi olma arzusundayız. Fakat onu gerçekleştirebilmemiz için kaliteli insan kaynağına ihtiyacımız var. Hem sizlerin ilgisi hem de sektördeki oyuncularımızın bu alandaki yapmış olduğu katkı, eğitim, destek ve tanıtım faaliyetleri bu alanda kaliteli insan kaynağının yetişmesine önemli katkılar sunacağını inanıyorum. Nasıl İstanbul dünyanın merkezi, baş şehri olma hürriyetine sahipse inşallah gelecekte İstanbul’un da İslami finansın merkezi olma hayaline hep birlikte katkı sunmak için çalışacağımıza inanıyorum."

Programa, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Katılım Finans Dairesi Başkanı Dr. Tarık Akın, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Müşaviri Prof. Dr. Hüseyin Kaya ile ilgililer katıldı.



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