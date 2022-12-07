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Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İşliyen, Kahramanmaraş'ta STK temsilcileriyle buluştu

AA

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İşliyen, Kahramanmaraş'ta STK temsilcileriyle buluştu

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, Kahramanmaraş'ta sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya geldi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen İşliyen, İl Müftülüğü koordinasyonunda bir otelin konferans salonunda düzenlenen toplantıya katıldı.

Toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan İşliyen, Kahramanmaraş'ta Eğitime Destek Platformu üyeleriyle bir araya geldiğini ve verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yetkililerle gençlerin eğitim hayatı ve milli manevi değerlerine sahip çıkması yönünde atılacak adımlara yönelik görüşme yaptıklarını dile getiren İşliyen, şunları kaydetti:

"Türkiye genelinde çok dinamik bir gençliğimiz var. Bu dinamik gençliğimizin vatanını, milletini seven, milletine düşkün, manevi değerlerle donanması için Diyanet İşleri Başkanlığı olarak pek çok çalışma yapmaya gayret ediyoruz. Birçok kuruluşla ortak protokollerimiz ve çalışmalarımız var. Gençlik merkezlerimiz ve koordinatörlüklerimiz var. Bu arada sivil toplum kuruluşlarının da desteği bizim açımızdan önemli. Gençlerin boş zamanlarını spor, sanat, aktivitelerle değerlendirmesi konusunda sivil toplum kuruluşlarımız imkanlarını bu yöne yönlendirmeli. Türkiye'deki gençlerimizin yetiştirilmesinin ne kadar önemli olduğunu, bu konuda sorumluluk üstlenilmesi ve üstlenmemiz gerektiğini hem konuştuk hem de onları dinlemiş olduk."

Toplantıya Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, İl Müftüsü Mustafa Tekin, İl Kültür ve Turizm Müdürü Seydihan Küçükdağlı, ilçe kaymakamları, kurum amirleri ile ilgililer katıldı.

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