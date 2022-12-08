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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraş'ta ATM'de unutulan para sahibine teslim edildi

AA

Kahramanmaraş'ta ATM'de unutulan para sahibine teslim edildi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde ATM'de unutulan para, polis ekiplerince sahibine ulaştırıldı.

Pınarbaşı Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı'nda para çekme işlemi yapan 17 yaşındaki Bahtiyar Koca, işlemin ardından bölgeden ayrıldı. Kocabaşı'ın işleminin ardından para ATM tarafından geri verildi.

Bir süre sonra devriye gezen Afşin Şehit Bayram Çiçek Polis Merkezi Amirliğine bağlı ekipler durumu fark edip 750 lira ve makbuzu aldı.

Banka ile iletişime geçen ekipler o saat dilimindeki hesap hareketlerini inceleyip paranın sahibini buldu.

ATM'de unutulan para polis merkezine davet edilen Koca'ya teslim edildi.

Parasını ATM'de dalgınlıktan dolayı parayı unuttuğunu ifade eden Koca,"Bir yemeğe davetliydim. ATM'den para çektim ama dalgınlığımdan dolayı parayı almadan oradan ayrıldım. Sonradan parayı unuttuğum aklıma geldi. Karakola başvurdum ve polis ağabeylerim parayı oradan almışlar. Polis abilerimize çok teşekkür ederim." diye konuştu.

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