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Kahramanmaraş'ta hafızlık eğitimini tamamlayan 600 öğrenci için icazet töreni yapıldı

AA

Kahramanmaraş'ta hafızlık eğitimini tamamlayan 600 öğrenci için icazet töreni yapıldı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta İl Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarında eğitimlerini tamamlayan 600 kursiyer için Hafızlık İcazet Töreni düzenlendi.

Merkez Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından genç hafızlar, tekbirler eşliğinde hocalarıyla tören alanına geldi.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, burada yaptığı konuşmada, hafızlığın her kişiye nasip olmadığını söyledi.

Hafızlık eğitimini tamamlayan 600 öğrencinin her türlü tebrik ve takdiri hak ettiğini belirten İşliyen, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın, gençlerimizin yetişmesinde emeği, desteği, duası ve katkısı olan kim varsa Allah ondan razı olsun. Kur'an kurslarımızda çocuklarımızın manevi eğitimini destekleyen kent protokolümüzden Allah razı olsun. Çocuklarımız, gençlerimiz Kur'an-ı Kerim'e karşı vazifelerimiz konusunda önemli bir adım attılar. Bugün 600 hafızımızın icazet töreni vesilesiyle bir araya geldik. Kur'an yolculuğunda hafızlarımızın Kur'an ezberlemesi en önemli adımdır. Arkası gelecek.

Eğer hafızlık serüveninin arkası gelmez, sadece ezberledikleriyle kalırlarsa Kur'an'ın yarın bizden şikayet etmesi ve Peygamberin bizden şikayet etmesine engel olamayız. Servetimiz değil bizi biz yapan, bizi insan yapan. Şöhretimiz, makamımız, biriktirdiklerimiz değil. Allah, selim kalplere sahip olmayı nasip eylesin. Allah her birimize Kur'an-ı Kerim'in şefaat ettiklerinden olmayı nasip etsin."

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de hafızlık icazeti alan öğrenci ve aileleriyle birlikte olmanın sevincini yaşadığını dile getirdi.

Hafızlığın dünya hayatındaki en büyük şereflerden biri olduğunu ifade eden Güngör, "Emanetiniz kutlu, şerefiniz daim olsun. Hafızlarımızı, ailelerini ve hocalarımızı tebrik etmeye bizim kelimelerimiz yetmez. Çünkü hafızlarımızı Allah Resulü, o güzel Peygamber tebrik ediyor ve övüyor. Hafızanız ve sadrınız bir beşerin taşıyabileceği en büyük emanetle, Allah kelamıyla yüklendi. Bu nurunuzla çevrenizi, yaşadığınız toplumu, bugünü ve geleceğimizi, dünya ve ahiret hayatınızı aydınlatacak bir misyona sahipsiniz." diye konuştu.

İl Müftüsü Mustafa Tekin ise hafızların yetiştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından hafızlığını tamamlayan öğrencilere protokol üyelerince icazet belgeleri ve çeşitli hediyeler verildi.

Programa, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tolga Yağan, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman ve hafızların aileleri katıldı.

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