Cam kemik hastası genç kızın Ayasofya'yı görme hayali gerçek oldu

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta doğuştan cam kemik hastası 19 yaşındaki İkra İmalı, görmeyi hayal ettiği Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni gezdi.



Türkoğlu ilçesine bağlı kırsal Yeşilyöre Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan İmalı, sosyal medyada Türkoğlu Belediyesinin "Hayal et gerçekleştirelim" projesinin ilanıyla karşılaştı.

İmalı, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni gezebilme hayalini gerçekleştirmek için Belediye Başkanı Osman Okumuş'a ulaşarak yardım istedi.

Başkan Okumuş'un talimatı ile evinden alınan İmalı, proje kapsamında uygulanan "Kahramanlar diyarından Payitaht'a" programı ile İstanbul'a gönderildi.

Cam kemik hastası İmalı, proje sayesinde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni gezerek, hayaline kavuştu.

Belediye Başkanı Okumuş, AA muhabirine, genç kızın talebini hiç düşünmeden kabul ettiğini belirterek "İlçemizde başka hastalarımız da var ama İkra hayata tutunanlardan birisi. Biz de bu hayata tutunmada bir nebze de olsun kendisinin yüreğine su serpip hiç göremeyeceği bir kenti göstermenin heyecanını yaşıyoruz." diye konuştu.

Okumuş, proje kapsamında uyguladıkları gezi programlarıyla şu ana kadar 750 kadının İstanbul başta olmak üzere çeşitli kentlere gönderildiğini dile getirdi.

Osman Okumuş, "Kahramanlar diyarından Payitaht'a" gezi programı ile de İstanbul'u hiç görmemiş 15 bin kadının belirli periyotlarda ücretsiz olarak İstanbul'a gönderileceğini sözlerine ekledi.

İkra İmalı da yıllardır görmeyi hayal ettiği Ayasofya'ya gidebilmenin sevincini yaşadığını belirtti.





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