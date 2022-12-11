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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraş'ta polisten kaçan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

AA

Kahramanmaraş'ta polisten kaçan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde denetim yapan polislerin "dur" ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı.

Şazibey Mahallesi'nde denetim yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir otomobile "dur" ihtarında bulundu.

Otomobil sürücüsü, polisin ihtarına uymayıp kaçtı. Bir süre devam eden kovalamacanın ardından Yirmikigün Mahallesi'nde aracı terk eden sürücü İ.S. ile yanındaki şüpheli, yaklaşık 500 metre ileride bir site bahçesinde yakalandı.

Polis ekipleri, trafik yönünden sürücüye 14 bin lira ceza uygularken, işlemleri için sürücü ve yanındaki şüpheliyi emniyete götürdü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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