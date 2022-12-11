Kahramanmaraş İstiklalspor Arapgirspor'u 1-0 yendi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Grup'ta Kahramanmaraş İstiklalspor 11. haftada sahasında ağırladığı Arapgirspor'u 1-0 mağlup etti.
Karamanmaraş Merkez Spor Kompleksi'ndeki karşılaşmayı Fırat Kaçmaz, Serhat Akgül ve Saffet Yorgancı üçlüsü yönetti.
Kahramanmaraş İstiklalspor'un golünü 90+5'te Tugay Tiryaki kaydetti.
Bu sonuçla Kahramanmaraş İstiklalspor ligde puanını 33'e çıkararak namağlup unvanını sürdürdü.
Akdeniz temsilcisi, 18 Aralık'ta deplasmanda Yeşilyurt Belediye Spor ile karşılaşacak.