Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Kahramanmaraş'ta esnafı ziyaret etti

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​​​​​​​KAHRAMANMARAŞ (AA) - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Kahramanmaraş'ta ziyaretlerde bulundu.

İnce, beraberindeki partililerle Trabzon Caddesi ve Kapalı Çarşı'daki esnafı ziyaret etti.

Balık Pazarı ve AVM esnafını da gezerek vatandaşlarla sohbet eden İnce, bir pastanede partililerle çay içti.

İnce, ziyaretleri sırasında vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

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