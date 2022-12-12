Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Kahramanmaraş'ta konuştu:

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "İsteyen herkes başörtüsü takıyordu, takmayan takmıyordu. Çözülmüş bir sorunu Sayın Kılıçdaroğlu, yeniden gündeme getirdi." dedi.

İnce, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle halkın daha çok yoksullaştığını ileri sürdü.

Altılı masanın çalışmalarına yönelik eleştirilerde bulunan İnce, şunları kaydetti:

"Altı kişi bir araya gelecek, talimat verecekler cumhurbaşkanına, o da ülkeyi yönetecek. Yüzde 50+1 alan birisi, karar alacakken 'dur bir dakika bakayım, Temel Karamollaoğlu ne düşünüyor ona bir sorayım' diyecek. Ya bu rüyaya kim inanır? Böyle bir cumhurbaşkanı olur mu? Bu kadar saf adamdan cumhurbaşkanı olur mu? Dolayısıyla ne partili cumhurbaşkanı ne parti başkanlarından emir alan cumhurbaşkanı. Bu milletin bir evladı olacak yeterli birikimi, deneyimi siyasi tecrübesi olan, sağlığı yerinde, aklı başında olan, matematik bilen, toplumu kucaklayacak, Edirne'den Ardahan'a gönül köprüleri kuracak ayrımcılık yapmayacak, aklı esas alacak, adaleti tesis edecek, ahlaklı olacak böyle birini bulacağız."

Başörtüsü konusunda yasal düzenleme girişimlerine değinen İnce, "İsteyen herkes başörtüsü takıyordu, takmayan takmıyordu. Çözülmüş bir sorunu Sayın Kılıçdaroğlu, yeniden gündeme getirdi. Erdoğan da pası, gole çevirdi. Şimdi uğraşıyorlar, çalışıyorlar. Çözülmüş bir sorunu tekrar anayasa ile çözmeye çalışıyorlar yeniden. Fakat o anayasada bir şey yok." diye konuştu.

İnce, 6 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismarına yönelik iddialarla ilgili de suçluların derhal hapse atılması gerektiğini söyledi.

Konuşmasının ardından partisine yeni katılanlara rozet takan İnce, daha sonra Göksun ilçesine geçerek esnafı ziyaret etti.

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