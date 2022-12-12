Kahramanmaraş'ta minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Davut E. yönetimindeki 46 VE 944 plakalı otomobil, Elbistan-Göksun karayolu 19. kilometresinde Ahmet D. idaresindeki 46 J 301 plakalı minibüsle çarpıştı.



Kazada yaralanan sürücülerle yolculardan Kübra U. kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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