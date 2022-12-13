Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör'den AA'ya ziyaret

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Anadolu Ajansı (AA) Kahramanmaraş bürosunu ziyaret etti.
Güngör, ziyarette, AA Kahramanmaraş bürosunda görev yapan muhabirlerle görüştü.
AA'nın Türkiye'de ve dünyada önemli çalışmalar yürüttüğünü belirten Güngör, AA ekibine başarılar diledi.
Güngör, ziyaretin sonunda muhabirlere Büyükşehir Belediyesi yayınlarından oluşan kitap ve dergi seti takdim etti.
AA muhabiri İzzet Mazı da Güngör'e AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasında yaşam kategorisinde birinci olan "Oğullarının emaneti Atmaca" adlı fotoğrafı hediye etti.