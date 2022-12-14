Kahramanmaraş'ta güreş çalıştayı yapıldı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, "Artık geleneksel güreşlerde her şey çok daha farklı olacak Burada çok seslilik olacak. Herkesin sesini dinleyeceğiz." dedi.

Türkiş, kentteki bir otelde düzenlenen "1. Karakucak, Şalvar, Aşırtmalı Aba, Kapışmalı Aba ve Kuşak Güreşleri Çalıştayı"nda yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş'ın geleneksel güreşlere en çok sahip çıkan şehirlerden birisi olduğunu söyledi.

Aralık ayının başlarında yağlı güreş için de bir çalıştay düzenlediklerini hatırlatan Türkiş, yağlı güreşi yeniden yapılandıracak, herkesi çok heyecanlandıracak bir takım kararlar aldıklarını ifade etti.

Yapılan çalıştayda karakucak, şalvar, aşırtmalı aba, kapışmalı aba ve kuşak güreşlerinde yaşanan sorunları ele alacaklarını aktaran Türkiş, "Artık geleneksel güreşlerde her şey çok daha farklı olacak. Burada çok seslilik olacak. Herkesin sesini dinleyeceğiz. Herkesin düşüncelerini dinleyeceğiz ve sizlerin düşünceleri bizlere ışık olacak. Kesinlikle dostlar alışverişte görsün amacıyla yapılmış bir toplantı değil bu." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından güreşlerin yapılacağı er meydanı, saha düzeni, düzenlenecek ulusal ve uluslararası şampiyonalar, hakem ve cazgırların görevleri ile okul sporları gibi konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

Programa, Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkan Yardımcısı Şahin Hopur, Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, şampiyon güreşçiler ile ilgililer katıldı.

Çalıştay yarın sona erecek.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.