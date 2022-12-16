Elbistan'da Yetim Koordinasyon Merkezi'nden kardeş okula kırtasiye desteği

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde faaliyet gösteren Yetim Koordinasyon Merkezi'ndeki öğrenciler, kardeş okul ilan ettikleri Izgın Şehit Ahmet Ece İlk ve Ortaokulu'ndaki arkadaşlarıyla bir araya geldi.

Yaklaşık 11 ay önce faaliyete geçen Elbistan Yetim Koordinasyon Merkezi öğrencileri, Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz'ün de katılımı ile Izgın Şehit Ahmet Ece İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret ederek akranlarına çeşitli hediyeler verdi.

Başkan Gürbüz, yetim çocuklarla birlikte olabilmenin sevincini yaşadığını belirterek, "Gözleri çakmak çakmak bu yavrularımızla 2023 yılına emin adımlarla ilerleyeceğiz. Ben onlarla güne başladığım için çok mutluyum. Çok güzel eğitim imkanları var. Hükümetimize müteşekkiriz. Eğitim olanakları mükemmel. Eğitimle ilgili her türlü yardımı sunma gayretinde olan yerel idareleri var. Bugün burada olmak beni çok mutlu etti." diye konuştu.

Yetim Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Fazilet Sevinç de bu tür etkinliklerle çocuklar arasındaki kardeşlik bağlarının güçlendiğini söyledi.

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