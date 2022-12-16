Kahramanmaraş'ta ihtiyaç sahiplerinin faydalanabileceği "geçici giyim mağazası" açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraş'ta ihtiyaç sahiplerinin faydalanabileceği "geçici giyim mağazası" açıldı

AA

Kahramanmaraş'ta ihtiyaç sahiplerinin faydalanabileceği "geçici giyim mağazası" açıldı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Deniz Feneri Derneği, Kahramanmaraş'ta ihtiyaç sahipleri için "geçici giyim mağazası" açtı.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, İsmet Paşa Mahallesi'ndeki mağazanın açılış töreninde yaptığı konuşmada, Deniz Feneri Derneği öncülüğünde oluşturulan mağazanın açılışını gerçekleştirmenin sevincini yaşadıklarını dile getirdi.

Coşkun, bugün faaliyetine başlayan mağazanın açılışında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, açılışı gerçekleştirilen mağazanın ihtiyaç sahibi vatandaşlara ciddi anlamda katkı sunmasını beklediklerini söyledi.

Deniz Feneri Derneği Genel Başkan Yardımcısı Coşkun Yıldız, son yoksula ulaşılıncaya kadar çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

Hayırseverlerin de desteğiyle son 13 ayda ihtiyaç sahiplerinin ücretsiz yaralanabileceği 14 giyim mağazası açtıklarını belirten Yıldız, Kahramanmaraş'la birlikte bu sayının 15'e yükseldiğini ifade etti.

Şube veya temsilciliklerin olmadığı illerde gönüllüler tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelerin mağazaya davet edildiğini, kıyafet ve gıda desteğinde bulunulduğunu anlatan Yıldız, "Buradan sonra da Kilis'te açacağız. 81 ilimizde 65 ülkede mazlum coğrafyalarda yetimlere dokunmuşuz, ihtiyaç sahibi ailelerimizle birlikte olmuşuz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından mağazanın açılışı gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kahramanmaraş'ta "Türkiye Yüzyılı" temalı konferans düzenlendi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta "Türkiye Yüzyılı" temalı konferans ...
Kahramanmaraş'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle 7 öğrenci hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle 7 ...
Elbistan'da Yetim Koordinasyon Merkezi'nden kardeş okula kırtasiye desteği
YEREL HABERLER Elbistan'da Yetim Koordinasyon Merkezi'nden kardeş ...
Kahramanmaraş'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle 30 öğrenci hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle 30 ...
Kahramanmaraş'ta, 1500 yıllık mozaikler 2023'te ziyarete açılıyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta, 1500 yıllık mozaikler 2023'te ...
Kahramanmaraş'ta güreş çalıştayı yapıldı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta güreş çalıştayı yapıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.