Kahramanmaraş'ta "Türkiye Yüzyılı" temalı konferans düzenlendi

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta, "Türkiye Yüzyılı" temalı konferans gerçekleştirildi.



Büyükşehir Belediyesi tarafından Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi'nde düzenlenen etkinlikte, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi Refik Tuzcuoğlu, "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu anlattı.

Tuzcuoğlu, burada yaptığı konuşmada, "Kahramanmaraş sadece milli mücadelede kahramanlık göstermekle kalmamış, kültür ve irfan mücadelemizde de yedi ve nice güzel adamlar yetiştirerek o alanda da kahramanlığı elinde tutmuştur." dedi.



Konuşmaların ardından Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi'ni de gezen Tuzcuoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'den kentteki kültür sanat etkinlikleri, UNESCO süreci ve Kahramanmaraşlı şair ve yazarlarla ilgili bilgi aldı.

Konferansa, Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Dairezsi Başkanı Duran Doğan, Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Gül Çitil Okur ve ilgililer katıldı.

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