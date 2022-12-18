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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmanlı hanedanına ait puşideler "Maraş işi"yle yenileniyor

AA

Osmanlı hanedanına ait puşideler "Maraş işi"yle yenileniyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - TUNAHAN AKGÜN - Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsünde, Osmanlı hanedanına ait türbelerdeki puşideler ​(sanduka örtüsü), coğrafi işaretli "Maraş işi"yle ilmek ilmek dokunarak yenileniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında bir süre önce imzalanan protokol çerçevesinde İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü öncülüğünde yürütülen proje kapsamında Osmanlı hanedanına ait türbelerdeki sanduka örtülerinin yenilenmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Projeye dahil edilen Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü'nden 8 kişilik ekip, Sultan İbrahim oğlu Mehmed, Sultan Osman kızı Zeynep ve Haseki Mahpeyker Kösem Valide Sultan'ın türbelerindeki puşideleri yeniledi.

Ekip, Sultan 1. Ahmet'in kızı Ayşe Sultan, Sultan 3. Ahmet'in oğlu şehzade Murat, Şehzade Mahmud ve Nurtab Kadınefendi'ye ait türbelerdeki sanduka örtülerinin yenilenmesi için çalışma yapıyor.

Enstitüde usta kadınlar tarafından sanduka örtüleri Maraş işi (sim sırma) atölyesinde özenle ilmek ilmek aslına uygun şekilde işleniyor.

- "Böyle bir projede yer almak onur verici"

Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Ayşegül Kaya, AA muhabirine, kurum olarak amaçlarının kültürel değerleri araştırarak yeni nesillere aktarmak olduğunu belirtti.

Maraş işinin kentin önemli kültürel değeri olduğunu ve geçmişte erkek ustalar tarafından yapıldığını anlatan Kaya, "Maraş işinin tarihi Dulkadiroğlu Beyliği'ne dayanır. Buradan saraya giden 5 gelin sayesinde çeyizler Türkiye ve dünya geneline yayılır. Bizim de bu projede yer almamız çok önemli. Bakanlıklarımız tarafından yapılan böyle bir projede yer almak hepimiz için onur verici. Enstitümüzden hanedana ait 3 puşide tamamlanıp, gönderilmiştir. 4'ü de işleme aşamasında. Osmanlı hanedan puşidelerini yetenekli hanımlarımızla birlikte el emeği göz nuru ve uzun soluklu bir çalışma ile tamamlamaktayız." diye konuştu.

- "Eski tekniğine uygun olarak işlemeye gayret ediyoruz"

Enstitüde El Sanatları Alan Şefi olarak görev yapan Emine Nacar, Osmanlı hanedanına ait sanduka örtülerinin Kahramanmaraş'ta işlenmesinin ayrı bir önemi olduğunu vurguladı.

Nacar, "Maraş işinin çıkış yeri Kahramanmaraş. İşin ehli olan ustalar da Kahramanmaraş'ta. İşi eski tekniğine uygun olarak işlemeye gayret ediyoruz. Eskisi gibi çirişli karton kullanarak, desenlerde mutlaka eski desenlere dikkat ederek, buna sadık kalarak yenileyip, güncelleyip halkımıza sunmaya çalışıyoruz. Maraş işi çok yavaş ilerleyen bir iş. Tek tek, tel tel sayarak emek verilerek göz nuru dökülerek yapılan bir işleme tekniği. Yalnız işlediğimiz desenin özelliği ve yoğunluğuna göre süreç kısalabiliyor. Bir puşide, desen özelliği ve işleme koşullarına göre 8 kişiyle 4 ay gibi bir sürede işlenebiliyor." dedi.

Usta öğretici Münevver Aksu da 22 yıldır "Maraş işi" işlemesi yaptığını, proje kapsamında el emeğiyle sanduka örtülerini işlediklerini söyledi.

Maraş işinin sabır istediğini dile getiren Aksu, "Kösem Sultan'ın türbesindeki puşide enstitümüz tarafından işlenmişti. İstanbul'a gidip gördüğümde çok duygulandım. O duyguyu anlatamam. Kahramanmaraş'ta yapılması gurur kaynağı oldu." ifadelerini kullandı.

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