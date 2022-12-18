Kahramanmaraş'ta "Uluslararası Göçmenler Günü" etkinliği yapıldı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta "Uluslararası Göçmenler Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Kahramanmaraş Valiliği koordinesinde İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından, Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi'ndeki toplantı salonunda düzenlenen etkinlikte, kentte eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler, müzik dinletisi sundu.

İl Göç İdaresi Müdürü Burak Yolcuoğlu burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin tarih boyunca birçok kadim medeniyetlere ev sahipliği yaptığını dile getirdi.

Yolcuoğlu "Sebepler her ne olursa olsun göç etmenin amacı umuttur. Bu umut daha iyi bir yaşam düzenli bir iş kaliteli bir eğitim ve iyi bir gelecektir. Başta ilimizde yaşayanlar olmak üzere ülkemize göç ederek barış ve huzuru bulan tüm göçmenlerimizin Uluslararası Göçmenler Günü'nü kutlarım." diye konuştu.

Programa, Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu, Büyükşehir Belediyesi Kültür Spor ve Turizm Daire Başkanı Duran Doğan ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile kentte eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler katıldı.



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