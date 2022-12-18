Kahramanmaraş'ta 3. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri etkinliği

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta 3'üncü Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri kapsamında, Aşık Mahzuni Şerif besteleri ses yarışmasının finali gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezinde düzenlenen Elazığ, Malatya, Mersin, Ağrı ve Kayseri gibi çeşitli illerden toplamda 110 kişinin müracaat ettiği yarışmanın finaline 10 kişi kaldı.

Katılımcılar, yarışmada jüri karşısında bağlama ile Aşık Mahzuni Şerif'in eserlerini seslendirdi.

Yarışmaya Ağrı'dan katılan ve "Güvenme Dünyada Malım Var Diye" eseri seslendiren Lavin Türfent birinci seçildi.

Program, dereceye giren yarışmacılara ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.

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