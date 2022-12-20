Kahramanmaraş Valisi Coşkun, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları"nda oy kullandı.



AA Kahramanmaraş Bürosu'nu ziyaret eden Vali Coşkun'a, AA Gaziantep Bölge Müdürü Kerem Kocalar, kurumun çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Burada "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılan Coşkun, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.

Haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu", çevre ve yaşam kategorisinde Sercan Küçükşahin'in "Kar tünelleri" başlıklı fotoğraflarını seçen Coşkun, spor kategorisinde ise Elif Öztürk Göncü'nün "Şampiyonlar" fotoğrafını oyladı.

Coşkun, oylaması sonrasında yaptığı değerlendirmesinde, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu ve tercih yapmakta zorlandığını söyledi.

Geleneksel hale gelen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Coşkun, şunları kaydetti:



"Oylamada birbirinden değerli fotoğraflarımız vardı. Biz şu anda çok kısa bir zaman diliminde bu fotoğrafları kendimize göre seçmeye çalışıyoruz ama bu fotoğrafların arkasında sahada olan arkadaşlarımızın ciddi bir emeği var. Belki günlerdir bu kareyi yakalamak için çalışmışlar. Ben bu fotoğrafların çekilmesinde emeği olan bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum."

Coşkun, AA çalışanlarına başarı temennisinde bulundu.





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