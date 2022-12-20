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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Basın İlan Kurumu (BİK) Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

BİK Kahramanmaraş Şube Müdürü Veysel Kara, Vali Coşkun'a müdürlüğün sorumluluk alanında bulunan gazeteler ve şube tarafından yürütülen faaliyetlerle ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Basın İlan Kurumu'nun yerel basın için önemine değinen Vali Coşkun, BİK Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü bünyesinde yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kurum personelleriyle de bir süre sohbet eden Vali Coşkun, çalışanlara başarılar diledi.



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