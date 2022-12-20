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Kahramanmaraş'ta gönüllü veterinerler 200 köpeği kısırlaştırıp aşıladı

AA

Kahramanmaraş'ta gönüllü veterinerler 200 köpeği kısırlaştırıp aşıladı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde gönüllü veterinerlerce barınağa getirilen sokak köpekleri kısırlaştırılarak kuduz aşıları yapıldı.

Belediye tarafından ruhsatlandırılan hayvan barınağına gelen gönüllü 20 veteriner, yaklaşık 200 köpeği kısırlaştırarak eksik aşılarını tamamladı.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, incelemelerde bulunmak üzere geldiği barınakta, sokak hayvanlarının güvenli bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri için oluşturulan hayvan barınağının ruhsatlandırma işlemlerinin tamamlandığını belirtti.

Sokak hayvanlarıyla ilgili vatandaşlardan da duyarlılık beklediklerini aktaran Gürbüz, "Sokakta yaşayan canlarımızın sağlıklı yaşam şartlarını sürdürebilmeleri adına onları toparlayıp, öncelikle hayvan barınağımızda kısırlaştırma işlemlerini toplum sağlığına etki edebilecek kuduz gibi sıkıntılı durumları var mı yok mu, onların araştırılmasını yapıyoruz. Var olan sıkıntılarını giderip onların burada bakımlarını, kontrollerini yapıp tekrar yaşam alanlarına bırakıyoruz." diye konuştu.

Gürbüz, yapılan faaliyete gönüllü olarak 20 veteriner hekimin destek verdiğini aktararak, sokak hayvanlarının beslenmeleri noktasında da belediye olarak gereken çalışmaların yaptıklarını sözlerine ekledi.

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