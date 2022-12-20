Kahramanmaraş'ta Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi yenilendi

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'taki Büyükşehir Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde bakım ve onarım çalışmalarında sona gelindi.

Kentteki birçok sosyal etkinliğe ev sahipliği yapmayken bakıma alınan merkezdeki bakım onarım çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından duvar ve kolonlardaki ahşap kaplamalar, mutfak ve lavabolar, seyirci koltukları, salonun zemin kaplamaları ve sahne kısmı yenilendi.

Şehirdeki kültür sanat etkinliklerine, çeşitli toplantı ve buluşmalara ev sahipliği yapan merkezin önümüzdeki günlerde yeniden hizmet vermeye başlaması bekleniyor.













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