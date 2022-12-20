Kahramanmaraş'ta motosiklet hırsızlığı iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta motosiklet çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir süre önce kentte park halindeki bir motosikletin çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlıların B.T. ve A.O. olduğunu belirledi.

Adreslerinde gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.



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