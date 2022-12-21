Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alpaslan Türkeş Bulvarı'nda 46 AR 200 plakalı otomobil ile 06 DC 4417 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada 06 DC 4417 plakalı otomobilin sürücüsü ile araçtaki bir kişi yaralandı.

İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.





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