Kahramanmaraş'ta iş yerinden hırsızlık iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Maarif Mahallesi'ndeki bir iş yerinde yaşanan hırsızlık ve mala zarar verme olayıyla ilgili çalışma başlatan Onikişubat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlıların A.Ç, İ.N, A.N. ve A.K. olduğunu tespit etti.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri çaldıkları malzemelerin bir kısmı ile birlikte yakaladı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.