Kahramanmaraş'tan Suriye'ye 2 tır un gönderildi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Kahramanmaraş Şubesi tarafından başlatılan kampanyada toplanan 2 tır un, Suriye'ye dualarla uğurlandı.



"Yolun İyilik Olsun" sloganıyla düzenlenen kampanyada hayırseverlerin destekleriyle tedarik edilen yardımları taşıyan tırlar, Doğukent Camisi önünde düzenlenen törenle Suriye'ye gönderildi.



İl Müftüsü Mustafa Tekin, törende, Suriye'ye 24'üncü yardım tırını gönderdiklerini belirtti.

Hayırseverlere teşekkür eden Tekin, "Kardeşlerimizin ne ihtiyacı varsa veya nerede acil ihtiyaç varsa düzenli bir şekilde oralara yardım götürüyoruz. Şu anda da Azez bölgesinde ihtiyaç olduğunu söylediler. İnşallah bu iki tırımız un dolu, inşallah onların bir derdine ilaç olacaktır. Rabbim veren el olmayı nasip eylesin, helalinden kazanıp helal yollardan harcamayı bütün milletimize Kahramanmaraşlı hemşerilerime nasip eylesin." diye konuştu.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.