Kahramanmaraş'tan Suriye'ye 2 tır un gönderildi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Kahramanmaraş Şubesi tarafından başlatılan kampanyada toplanan 2 tır un, Suriye'ye dualarla uğurlandı.
"Yolun İyilik Olsun" sloganıyla düzenlenen kampanyada hayırseverlerin destekleriyle tedarik edilen yardımları taşıyan tırlar, Doğukent Camisi önünde düzenlenen törenle Suriye'ye gönderildi.
İl Müftüsü Mustafa Tekin, törende, Suriye'ye 24'üncü yardım tırını gönderdiklerini belirtti.
Hayırseverlere teşekkür eden Tekin, "Kardeşlerimizin ne ihtiyacı varsa veya nerede acil ihtiyaç varsa düzenli bir şekilde oralara yardım götürüyoruz. Şu anda da Azez bölgesinde ihtiyaç olduğunu söylediler. İnşallah bu iki tırımız un dolu, inşallah onların bir derdine ilaç olacaktır. Rabbim veren el olmayı nasip eylesin, helalinden kazanıp helal yollardan harcamayı bütün milletimize Kahramanmaraşlı hemşerilerime nasip eylesin." diye konuştu.