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Maraş olaylarının yıldönümü nedeniyle STK'ler ortak bildiri yayımladı

AA

Maraş olaylarının yıldönümü nedeniyle STK'ler ortak bildiri yayımladı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta aralık 1978'de meydana gelen olaylarla ilgili olarak sivil toplum kuruluşları Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odasında (KMTSO) bir araya geldi.

Burada STK'ler adına ortak bildiriyi okuyan KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, Kahramanmaraş'ın Türkiye'de insanların birbirleriyle kardeşçe yaşadığı örnek şehirlerden biri olduğunu söyledi.

Buluntu, kent kültürünün kardeşliği vatan toprağı gibi kutsal saydığını belirterek, şehrin kurtuluş mücadelesinde Türk, Kürt, alevi, sünni ve herkesin mücadeleye katıldığını ifade etti.

1978 aralık ayındaki olayları hiçbir Kahramanmaraşlının tasvip etmediğini vurgulayan Buluntu, şunları kaydetti:

"44 yıl önce 1978 yılında yaşanan elim hadiseyi bugün halen yüreklerimizde esefle hatırlıyor ve kınıyoruz. Hepimiz milli bütünlüğümüzün vazgeçilmez parçalarıyız. Fitnecilerin, milli birlik düşmanlarının bu kültürel derinliğe zarar vermemeleri için alevi-sünni kardeşliğini her zaman canlı, diri tutmak zorundayız. Alevi-sünni tüm Kahramanmaraşlılar olarak kardeşliğimize zarar vermek isteyenlere müsaade etmeyeceğimizi herkes bilmelidir. Gün kardeşlik günüdür. Gün, birlik ve beraber olma günüdür. Gün, yeniden büyük ve güçlü olmak için çalışma günüdür. Kahramanmaraş coğrafyası insanca yaşamak ve üretmek için hepimize yeter. Bu oyunları tezgahlayanlar bilsinler ki Kahramanmaraşlılar artık bu oyunlara gelmeyecek ve her geçen gün kardeşlerini daha sıkı saracaktır."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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