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Kahramanmaraş'ta PKK'nın katlettiği 6 sivil için anıt mezar yapıldı

AA

Kahramanmaraş'ta PKK'nın katlettiği 6 sivil için anıt mezar yapıldı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 31 yıl önce yolcu otobüsüne yönelik silahlı saldırıda hayatını kaybeden 6 sivil için anıt mezar yapıldı.

Karahasanlılar Derneğince, 15 Nisan 1991'de bayram alışverişi sonrası köylerine dönen vatandaşları taşıyan otobüse yönelik terör örgütü PKK tarafından düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Mustafa Çetin, Mehmet Aktaş, Duran Güngören, Ahmet Ormancı, Mahmut Güven ve Hüseyin Güven'in isimleri, Kantarma köyü girişinde oluşturulan anıt mezarda yaşatılacak.

​​​​​​​Oluşturulan anıt mezarda düzenlenen törende konuşan Kaymakam Hasan Hüseyin Vural, 31 yıl önceki saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet diledi.

Anıt mezarın yapılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Vural, şunları kaydetti:

"Burada 31 yıl önce, 15 Nisan 1991 yılında acı bir olay yaşanmış. Maalesef burada yaşayan sivil insanlarımız bölücü terör örgütü tarafından zalim bir saldırı sonucunda 6 vatandaşımızı burada şehit vermişiz. Tarihi, şehitlerimizi ve geçmişimizi unutmamak gerekiyor. Bir anıt mezarı yaptırarak şehitlerimizin anısını canlı tutmak onları gelecek kuşaklara da aktarmak için güzel bir eser ortaya çıkarmışlar. İnşallah bu vesileyle ben tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun diyorum. Mekanları cennet olsun. Maalesef kendi insanını savunduğunu iddia eden eli kanlı terör örgütünün burada da menfur bir saldırısını yaşamışız. İnşallah Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Bu tür olaylardan bizi uzak eylesin. Aramıza nifak tohumu ekmek isteyenlere de fırsat vermesin inşallah."

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz de Kürtlerin hakkını savunduğunu öne süren terör örgütü PKK'nın Kürtleri öldürmekten geri durmadığına dikkat çekti.

Şehitlerin hatıralarına her zaman sahip çıkacaklarını belirten Gürbüz, "Onlar bugün bayrak çekme töreniyle beraber bayrak olacaklar. Vatanımızın hem yerde hem de gökte inşallah asıl koruyucuları şehitlerimizdir. Rabb'im mekanlarını cennet eylesin. Bunları bir daha yaşatmasın. İnşallah hem bu acıları yaşamamayı diliyoruz hem de bu kardeşlerimizi unutmamayı temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Karahasanlılar Dernek Temsilcisi Eren Şahin de şehitlerin hatırasının yaşatılması için anıt mezar yaptırdıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından anıt mezardaki Türk bayrağı dualarla göndere çekildi.

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