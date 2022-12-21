Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, ekiplerce yapılan iki ayrı operasyonda, M.P, M.İ, H.H. ve M.İ. gözaltına alındı.

Şüphelilerin adres ve araçlarında yapılan aramalarda, 54 captagon hap, 134 gram esrar, 62 gram metamfetamin, 2 hassas terazi ve 1 ruhsatsız tabancayla 8 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.P, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlıların işlemleri devam ediyor.

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