Kahramanmaraş'ta motosiklet çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta motosiklet hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, evinin önüne park ettiği motosikleti yerinde bulamayan kişi durumu polise bildirdi.
Bölgeye gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtları ve görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkarak, motosikletin A.G. tarafından çalındığını belirledi.
Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.