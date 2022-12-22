Kahramanmaraş'ta sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

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​​​​​​​KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta 37 litre sahte içki, 19 litre etil alkol, 80 boş içki şişesi ile içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ve sahte alkollü içki imalatı yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda M.Ü'nün ev ve eklentilerine düzenlenen operasyonda 37 litre sahte içki, 19 litre etil alkol, 80 boş içki şişesi ile içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.





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