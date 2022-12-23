Kahramanmaraş'ta 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlamak" suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan H.K'nin kent merkezinde saklandığı adresi tespit etti.

Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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